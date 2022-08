Le riunioni su Meet saranno molto più giocose con a Spotify, UNO, YouTube e altro

YouTube - Watch videos with others

Google Meet è sempre più importante per BigG: l'azienda ha annunciato, all'inizio di giugno , che Meet e Duo sarebbero diventate un'unica applicazione per videochiamate e messaggi, sia per utenti "semplici" che per organizzazione come aziende o scuole, e i primi segni di questa unione si sono già iniziati a vedere .

Essenzialmente, Google Meet si integrerà con l'app Android relativa al servizio e permetterà di eseguire queste app in compagnia dei partecipanti delle videochiamate. Con Spotify e YouTube sarà possibile ascoltare un brano o guardare un video in contemporanea, con UNO, Kahoot! e Heads Up! si potranno sfidare i propri amici e così via.

Non è chiaro però come funzionerà il tutto: ad esempio, con i minigiochi, sarà probabilmente creata una lobby con i partecipanti alla videochiamata e sarà scelto un host per "gestire" il tutto, mentre per Spotify, YouTube e GQueues non abbiamo ancora informazioni sul funzionamento. In ogni caso, tutto questo funzionerà solo su Android, almeno in un primo momento, e questa riga di codice trovata nell'app ne è la prova:

<string name="conference_activities_general_live_sharing_footer1">Available only for Android mobile users</string>

Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nelle prossime settimane: non abbiamo notizie sul rilascio di queste funzionalità, ma vista la mole di dati che sono stati scovati in Google Meet, sicuramente non dovremo attendere troppo.