Finalmente più "Material You" sul Play Store

Inoltre, nonostante l'importante aggiornamento rilasciato recentemente, sembrerebbe che le modifiche del Play Store sul web siano ancora in fase di completamento. Difatti, questa versione non ha ancora la grafica di "Material You". L'update, infatti, introdusse altri tipi di modifiche, come ad esempio il redesign delle singole app, dei menu di navigazione e delle recensioni. Tra l'altro, fu introdotto anche un filtro per visualizzare le app dedicate a smartphone, tablet, Android TV e Chromebook.

Arriva un tocco di "Material You" anche sul Play Store , che finalmente può mettere in mostra un'interfaccia più in linea con le altre applicazioni di Google . Nel dettaglio, l'app ora è "equipaggiata" con pulsanti caratterizzati da un design dai bordi arrotondati . Queste modifiche grafiche sono evidenti nei pulsanti "Installa", "Disinstalla" e "Aggiorna". Il piccolo restyling è visibile anche nella pagina "gestisci app e dispositivo" e nei risultati di ricerca. Tuttavia, i nuovi pulsanti non presentano il tema "Dynamic Color". Difatti, sono rimasto verdi.

Sempre guardando al futuro, Google si starebbe concentrando anche su un grande update da rilasciare a favore del Play Store per tablet (e per altri dispositivi con display grandi). In particolare, l'obiettivo sarebbe quello di facilitare la ricerca delle app, mettendo in evidenza le applicazioni ed i giochi di alta qualità, così come quelle non ottimizzate per i grandi schermi.

Infine, con Android 13 il Material You dovrebbe prendere ancora più piede. Difatti, Google, per facilitare l'implementazione della nuova interfaccia sugli altri dispositivi, avrebbe intenzione di eliminare la sua lista delle librerie Material You proprio con il nuovo sistema operativo. Maggiori aggiornamenti a riguardo, sono disponibili in questo nostro approfondimento.