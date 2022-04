Mastodon arriva su Android: il social differente e open source

Chi è addentrato nel mondo dei social conoscerà Mastodon, un social network molto particolare e del quale abbiamo parlato recentemente. Nelle ultime ore anche gli utenti Android possono usare la sua app ufficiale.

Mastodon è infatti un social network che non include algoritmi temporali, non ha un database centralizzato e non effettua raccolta di dati personali. Insomma, non genera introiti a partire dai dati dei suoi utenti. Mastodon è basato su un protocollo open source, e permette la comunicazione tra iscritti senza alcuna limitazione. Si basa sugli hashtag, e per questo è stato spesso accostato a Twitter.