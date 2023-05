Maps. Me è l'alternativa a Google Maps in tutto e per tutto: come funziona?

Quando pensiamo alle app per mappe e navigazione ci viene subito in mente Google Maps , il servizio di Google che da anni accompagna milioni di utenti nei loro spostamenti. Ma non è l'unico , anzi nel tempo abbiamo visto diversi servizi alternativi farsi largo. Uno di questi è Maps. Me , una piattaforma indipendente per le mappe e la navigazione molto promettente. Andiamo a vedere perché ci ha convinto .

Spesso parliamo di come la tecnologia si sia evoluta al punto da accompagnarci in ogni attività quotidiana. In questo contesto, da anni ormai facciamo affidamento alle app di navigazione per spostarci tramite mezzi privati o pubblici.

Maps. Me non vi fa sentire la mancanza di Google Maps

Maps. Me è un servizio per le mappe e per la navigazione completo. Questo significa che, se davvero intendete privarvi del tutto di Google Maps o di qualsiasi altro servizio di navigazione blasonato, allora potete stare tranquilli che con Maps. Me avrete tutto ciò che vi serve per gli spostamenti quotidiani e per i viaggi più lunghi.

Maps. Me è disponibile sia su Android che su iOS. L'app ha un'interfaccia molto gradevole, come potete vedere dagli screenshot che abbiamo pubblicato. Quella principale permette di visualizzare la mappa in primo piano, con la posizione corrente. Attraverso la barra inferiore potrete poi spostarvi tra le diverse sezioni dell'app. Troviamo ovviamente la sezione che permette di cercare una destinazione ben precisa, luoghi d'interesse, o quel che volete. Una volta trovato il luogo sarà possibile avviare la navigazione oppure salvarlo in categorie specifiche.