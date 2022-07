Nuova minaccia dal Play Store: questo malware legge gli SMS

Come funziona Autolycos

Il modo in cui funziona Autolycos è il seguente. Una volta entrato in funzione, il malware carica degli URL su un browser remoto e include il risultato nelle richieste HTTP invece di utilizzare Webview. La cosa preoccupante è che richiede l'autorizzazione per leggere il contenuto degli SMS, in modo che le app infette possano avere accesso ai messaggi di testo, e quindi ai codici di autenticazione a due fattori.

Le app dannose sono state ampiamente promosse attraverso campagne pubblicitarie sui social media (solo per l'app tastiera a tema Razer, Ingrao ha contato 74 campagne pubblicitarie su Facebook), la maggior parte delle quali su Facebook. Gli utenti sono stati attirati a scaricarle con la promessa di temi per tastiere, launcher dall'aspetto gradevole e app fotocamera con filtri fantastici.