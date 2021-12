Malware indisturbati sul Galaxy Store di Samsung, per fortuna c'è la protezione di Google

Non sono delle belle notizie quelle emerse recentemente online per Samsung e, in particolare, per il suo Galaxy Store . Sul popolare store delle app della casa sudcoreana sono stati scovati dei malware indisturbati .

Le app in questione sono almeno 5, stando a quanto scoperto da Weinbach, e corrisponderebbe ad app cloni di Showbox, un'app che ospita illegalmente contenuti protetti dal diritto d'autore. Tale app non è più disponibile ormai da tempo ma alcuni suoi cloni sono ancora in circolazione.

Sarebbe quasi confermata l'effettiva pericolosità delle app in questione, Play Protect le ha contrassegnate come potenzialmente pericolose perché potrebbero ospitare dei malware o dei trojan. Questo è stato confermato anche dall'esperto di sicurezza linuxct ad Android Police.

Sicuramente non una bella pubblicità per il Galaxy Store di Samsung, la quale probabilmente dovrà rafforzare la protezione antivirus per le app che ospita sul suo store. L'azienda non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.