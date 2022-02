Lotta senza quartiere al bloatware, Universal Android Debloater viene aggiornato

Chi non ha trovato inutili e irritanti le numerose applicazioni, anche nell'ordine delle decine, preinstallate sui propri telefoni? La storia del bloatware su Android è esplosa con i produttori di telefoni che negli anni hanno distribuito una varietà di app, spesso dei doppioni, e persino app di Facebook e Microsoft con il firmware di fabbrica. Sebbene alcune persone possano trovare utili queste app preinstallate, la mancanza della possibilità di sbarazzarsene può rivelarsi frustrante per coloro che non lo fanno, e l'Unione Europea ha già iniziato a metterci mano.

Il membro di XDA w1nst0n_fr ha ideato Universal Android Debloater, progetto open-source che si basa su elenchi di bloatware di produttore e compagnie telefoniche gestiti dalla comunità per un debloat senza problemi. Alcuni mesi fa, lo sviluppatore ha riscritto il tutto in Rust e lo ha trasformato in uno strumento con interfaccia grafica multipiattaforma a tutti gli effetti. L'ultima versione aggiunge una serie di nuovi pacchetti agli elenchi di debloat, offre supporto multi-dispositivo, impostazioni persistenti per la portabilità e molti altri miglioramenti.