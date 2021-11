Look to Speak funziona in italiano: l'incredibile app di Google per chi non può parlare

Da diverso tempo ormai Google propone diversi strumenti per l'accessibilità su Android, ovvero app e servizi dedicati a persone con disabilità fisiche o mentali per permettergli di comunicare, esprimersi e usare i dispositivi tecnologici.

Una delle più utili e strabilianti si chiama Look to Speak. L'app offre la possibilità a coloro che sono completamente paralizzati di esprimersi tramite la voce artificiale dello smartphone. Il funzionamento si basa sul tracciamento dei movimenti oculari dell'utente, con i quali è possibile selezionare un testo breve o una parola per esprimere ciò che si vuole comunicare.