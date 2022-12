La localizzazione delle foto in Google Foto sta per peggiorare

Google Foto è una delle applicazioni più comode e utilizzate su Android: l'app permette non solo di guardare foto e video su smartphone e tablet , ma anche di sincronizzare tutti i contenuti con il proprio account Google , in modo da accedere alle foto anche da dispositivi esterni.

Google ha però deciso di apportare alcuni cambiamenti a questa funzionalità di stima della posizione: l'azienda ha infatti confermato che presto smetterà di utilizzare i dati della Cronologia delle posizioni per stimare il luogo di una foto e farà affidamento esclusivamente sull'analisi di monumenti all'interno dell'immagine.

Nei prossimi mesi, l'app Foto potrebbe chiedere agli utenti se conservare o meno le stime sulla posizione già esistenti.

In una pagina di supporto, Google ha poi dichiarato che rimuoverà automaticamente tutte le posizioni stimate prima del 1 maggio 2023, solo nel caso in cui non si scelga di conservarle. La stima delle posizioni dunque diventerà decisamente peggiore nei prossimi mesi: per ovviare a questo, basta attivare nelle opzioni della fotocamere la localizzazione delle foto.