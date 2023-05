Live Weather è l'app meteo perfetta per gli amanti del dettaglio

I dettagli fanno sempre la differenza

Nell'introduzione abbiamo accennato alla grande presenza di app dedicate al meteo per i nostri smartphone. Live Weather cerca di distinguersi puntando quasi tutto sul profondo livello di dettaglio.

Gli screenshot che trovate in basso mostrano ciò di cui stiamo parlando. L'interfaccia grafica è abbastanza moderna, ma non aggiornata al Material You. Poco importa, perché Live Weather ci piace per le tante informazioni che fornisce. E soprattutto perché, nonostante il gran numero di dettagli forniti, è sempre chiara e funzionale a fornire informazioni sulle condizioni meteo attuali e previste nei giorni successivi.

Andiamo quindi a vedere quali sono i dati principali che vengono forniti dall'app. Chiaramente al primo avvio sarà necessario impostare la città di riferimento. Per farlo è possibile cercarla manualmente oppure permettere all'app di localizzarla automaticamente concedendo il permesso di accedere alla posizione dello smartphone. Molto utile anche la possibilità di aggiungere più di una città di riferimento.

Andamento temporale del meteo e della temperatura durante la giornata attuale.

del meteo e della temperatura durante la giornata attuale. Striscia temporale settimanale con le previsioni meteo.

con le previsioni meteo. Per ogni giornata inclusa tra le previsioni troviamo informazioni sulla probabilità di pioggia, raggi UV, grado di umidità, vento previsto, livello di pioggia previsto.

Durata della luce solare con indicazioni sull'orario di alba e tramonto.

con indicazioni sull'orario di alba e tramonto. Indicazioni sulla qualità dell'aria prevista.

Un gran numero di widget , adatti a tutte le misure e personalizzabili.

, adatti a tutte le misure e personalizzabili. Mappa con il radar meteo sul territorio nazionale. Questa mostra l'andamento della nuvolosità, precipitazioni e venti previsto nella settimana corrente. Abbiamo trovato questa funzionalità tra le più interessanti.

Insomma, se siete amanti del dettaglio allora non vorrete perdervi Live Weather.

L'app funziona bene in ogni sua sezione. Sull'accuratezza delle previsioni non ce la sentiamo di pronunciarci. Attualmente i modelli meteorologici sono migliorati molto, e la loro accuratezza risulta generalmente buona. Sicuramente non è un aspetto che differenzia Live Weather dalle altre app simili, né in positivo né in negativo.