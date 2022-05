Grande novità su Samsung O in esclusiva per i proprietari di Galaxy

Samsung ha appena annunciato una grossa novità per i suoi smartphone e tablet, la quale arriva all'interno di Samsung O, l'aggregatore di servizi per dispositivi mobili del produttore sudcoreano.

La novità in questione arriva con il nome di Listen Tab e consiste in una piattaforma per accedere ad una vastissima scelta dei migliori podcast globali e locali. In termini di contenuti, Listen Tab offre l'accesso ai podcast prodotti in Italia, come quelli da RadioMediaset (Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Virgin Radio, Radio Subasio), Radio 24 (Il Sole 24 Ore), Radio 102.5, La Gazzetta dello Sport (RCS).

Ci saranno anche contenuti internazionali, grazie alla collaborazione tra Samsung e Acast, come quelli di CNN, Red Bull, The Guardian e The Economist.

Listen Tab sarà disponibile in Italia esclusivamente per i proprietari di un dispositivo Samsung Galaxy, aggiornato almeno ad Android 11. Troverete il nuovo tab all'interno di Samsung O. Non sono previsti costi di abbonamento. Trovate maggiori informazioni sul suo sito ufficiale.