Lidl Plus: l'app che regala coupon per risparmiare e non solo

Tra le tante funzioni che offrono i nostri smartphone c'è anche quella che ci aiuta a risparmiare . Questo può avvenire in diversi modi, tutti più o meno collegati alla possibilità di acquistare direttamente o per mezzo del nostro dispositivo.

I coupon esclusivi sono il punto forte

Lidl Plus è l'app lanciata da Lidl per il nostro mercato ed è molto più delle solite companion app dei grandi store commerciali. L'app Lidl Plus ha davvero senso di esistere perché riesce a coniugare i tempi attuali con un approccio agli acquisti che potremmo definire vintage.

Ci spieghiamo meglio: Lidl è tra le aziende che puntano molto sulla distribuzione di volantini per promuovere i loro prodotti, e questo ha successo tra i clienti soprattutto quando si tratta di promozioni e offerte locali, ovvero quelle offerte che riguardano specifici punti vendita sul territorio.

L'app Lidl Plus riesce a fornire a portata di smartphone tutti i volantini distribuiti dai punti vendita nelle vicinanze dell'utente.

La sezione Volantino dell'app infatti include tutti i volantini che sono ancora in corso di validità, sempre a portata di mano. Non è assolutamente una rivoluzione, visto che da anni ci sono app di vario tipo che offrono un servizio simile. Lidl Plus però ha il merito di accoppiare questa funzionalità a interessanti sezioni che si rivelano altrettanto utili.

Quella che dovrebbe interessarvi di più è quella che offre i coupon per riscattare sconti esclusivi quando si fa la spesa. Tali coupon hanno una validità limitata nel tempo e consistono in sconti che riguardano prodotti specifici. Tra i coupon disponibili troviamo sconti per prodotti alimentari, articoli per la casa e tanto altro. Per riscattarli basta mostrare il coupon sull'app al momento del pagamento in cassa.