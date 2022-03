Le trascrizioni dei video in YouTube per Android, ma non per tutti

YouTube si prepara ad una nuova interessante novità per le sue app mobile, una feature che era stata già avvistata su piattaforma desktop sembra pronta per il rilascio su Android.

Stiamo parlando delle trascrizioni dei dialoghi inclusi nei video YouTube. Come vedete dagli screenshot in galleria, qualcuno ha già ricevuto la novità sulla propria app YouTube per Android. Le trascrizioni potranno essere avviate per ogni specifico video, se disponibili. La grafica mostra che ogni 5 secondi verrà visualizzata una riga diversa di trascrizione.