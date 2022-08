I launcher più scaricati sul Play Store? Quelli che emulano iOS!

Uno dei launcher più comuni di questo tipo è launcher iOS 16, un'app che viene aggiornata ogni anno per stare al passo con il sistema operativo della mela e come potete vedere dall'immagine sotto ha gli stessi download di Nova Launcher , ma con molte recensioni in più.

I launcher sono infatti app che consentono agli utenti di personalizzare la schermata principale e permettono un maggiore controllo su come organizzare app, widget o impostazioni. Con l' avvento di iOS 16 , non ancora rilasciato ufficialmente al pubblico, i launcher che ne emulano l'aspetto sono diventati estremamente popolari , tanto da raggiungere, e in alcuni casi superare, i più scaricati che invece offrono un'interfaccia Android stock, come Nova Launcher per esempio.

Launcher iOS 16 vi consente di ricreare l'aspetto di iOS sul vostro dispositivo Android grazie a icone, cartelle e widget personalizzati, e persino Dock and Control Center in stile iOS, oltre ovviamente ad alcune funzioni presenti nei launcher Android come la personalizzazione dell'app drawer, la possibilità di rinominare le app e modificare le animazioni.

Ovviamente il launcher vi permette di replicare solo l'esperienza visiva del sistema operativo della mela, ma essendo gratuita, con solo alcune pubblicità nelle Impostazioni, per una buona fetta degli utenti Android è comunque un modo per ottenere un'estetica che evidentemente li attira e appaga, anche solo per prova.

Forse, pur essendo quest'app di per sé una dimostrazione delle capacità di personalizzazione di Android, potrebbe anche rappresentare un campanello di allarme per Google. La casa di Mountain View, infatti, nonostante abbia appena rilasciato la versione stabile di Android 13, potrebbe iniziare ad affrontare una fuga di utenti verso iOS, che a giudicare dai numeri di un'app come Move to iOS di Apple (più di 100 milioni di download), non è affatto irrilevante. Se siete incuriositi, qui sotto potete scaricare Launcher iOS 16.

Scarica da Play Store