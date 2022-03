La sfocatura nei (vecchi) ritratti direttamente in Google Foto

Per anni abbiamo visto Google perfezionare la sua elaborazione software per applicare la sfocatura ai soggetti fotografati, per rendere sempre più realistico l'effetto ritratto . Con il nuovo aggiornamento di Google Foto sarà possibile applicare un effetto di sfocatura anche alle immagini scattate in precedenza , direttamente dalla stessa app Google Foto.

Arriva una novità davvero interessante da parte di Google per Google Foto , la sua piattaforma per la gestione delle immagini e dei video. La sfocatura alle immagini sarà ancora più semplice da applicare.

L'applicazione postuma dell'effetto sfocatura era già disponibile per i possessori di un Pixel o per coloro che sono abbonati Google One, ma era comunque subordinato all'avere immagini con informazioni sulla profondità del soggetto ritratto. Con la novità di Foto la personalizzazione e l'applicazione dell'effetto sfocatura saranno disponibili per tutti. L'effetto sarà compatibile anche con soggetti animali o oggetti inanimati, come vedete nel video in fondo.

Google ha annunciato, tramite la sua pagina di supporto ufficiale, che la novità per Foto sarà disponibile per tutti coloro che possiedono un dispositivo Android con almeno 3 GB di RAM e aggiornato ad Android 8.0.