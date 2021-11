La ricerca Google sarà presto accessibile anche tramite un pulsante flottante

Google si sta preparando a rilasciare un nuovo aggiornamento per la sua app omonima: questa permetterà di aggiungere un pulsante flottante , sempre in sovraimpressione, dal quale avviare velocemente una ricerca.

Nell'ultima versione beta dell'app sono stati scovati alcuni dettagli circa questa funzionalità: la stringa in questione recita "bubble to access Google Search anytime". Attivando l'opzione, sarà dunque mostrato il pulsante flottante e sarà chiesto all'utente se lasciarlo visibile o nasconderlo. Il pulsante consentirà di ricercare velocemente sul web tramite tastiera o dettatura vocale (con quest'ultima opzione si potranno anche cercare i titoli dei brani in riproduzione).

Trascinando il pulsante saranno mostrate altre opzioni, quali Nascondi o Disattiva. Questa funzione di Ricerca Google non è al momento disponibile neppure in beta, ma visti i tanti riferimenti ad essa trovati nel codice siamo certi che arriverà presto per tutti gli utenti.