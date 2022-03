La gomma magica, il Night Sight e la stabilizzazione di Google per tutti: come installare la GCam 8.4

Una delle potenzialità più interessanti di Google e dei suoi dispositivi riguarda la potenza software in termini di elaborazione delle immagini e video. Per questa i porting della Google Camera sono molto ambiti dagli altri modelli di smartphone Android.

È davvero fondamentale precisare la differenza che c'è tra l'installazione manuale di un qualsiasi apk della Google Camera che può essere scaricato online e l'installazione di un porting sviluppato a partire dall codice della Google Camera su misura per uno specifico modello Android. In quest'ultimo caso si avranno a disposizione le feature più interessanti, come la Foto Notturna e l'HDR+ in tempo reale. In altre parole, ha senso usare la Google Camera su un dispositivo non Pixel soltanto se installate il relativo porting.

L'ultimo aggiornamento rilasciato per i porting della Google Camera è basato sulla versione 8.4 della fotocamera di Google. Ecco le novità incluse:

Arrivano le tre diverse modalità di stabilizzazione video introdotte da Google: parliamo di Locked, Active, e Cinematic Pan.

introdotte da Google: parliamo di Locked, Active, e Cinematic Pan. Night Sight è attivabile anche con la modalità Ritratto.

è attivabile anche con la modalità Ritratto. Arriva la Gomma Magica per eliminare persone e oggetti indesiderate dagli scatti.

Nuova grafica per i pulsanti di zoom.

Ribadiamo che i porting della Google Camera non sono disponibili per tutti. Dovete consultare l'hub principale che raccoglie tutte le versioni disponibili e controllare se il vostro dispositivo è supportato. Qui sotto trovate il link alla pagina principale.