La fantastica traduzione dal vivo di Google diventa offline

Ricordate Live Transcribe, il servizio di trascrizione in tempo reale delle conversazioni dedicato agli utenti con difficoltà uditive? L'app, veramente efficace, offre il supporto per numerose lingue e anche dialetti, ed è stata anche introdotta con successo in Translate.

Fino a ieri lo strumento si basava sulla connessione internet per poter funzionare, ma ora Google ha annunciato che da oggi è impostata per essere completamente funzionante anche senza una connessione Internet attiva, rendendola utile anche in contesti in cui prima non era utilizzabile, come in aereo, metropolitana o altre aree in cui non esistono connessioni Internet o dati.