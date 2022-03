L'upload di video su Twitter per Android non sarà più lento

Twitter sta lavorando per aumentare la velocità di caricamento dei video da dispositivi Android. L'account "Engineering", infatti, ha riconosciuto che molti utenti su Android hanno lamentato problemi a caricare contenuti HD, elaborazioni eccessivamente lunghe e altro ancora. Così, riguardo ai video a 720p, è arrivata la conferma di un aggiornamento in arrivo per i dispositivi con Android 9 e versioni successive.