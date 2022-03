L'ultimo aggiornamento di sistema di Google porta nuove funzionalità al Play Pass e ai Play Points

Da qualche tempo Google pubblica le note di rilascio per nuove funzionalità e modifiche di quello che chiama il sistema di Google, e che comprende gli aggiornamenti del Google Play Store e dei Google Play Services.

Ora è arrivato l'aggiornamento di aprile e pur non essendo ricco di novità, apporta alcune correzioni, un nuovo modo per scoprire le app sul Play Store e qualche funzionalità in più, soprattutto per il Play Pass e per i Play Points, che ora consentono di applicare i propri punti direttamente a un acquisto anziché acquistare crediti a intervalli di 100 punti.