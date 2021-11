L'app store di Amazon e Android 12 non vanno per niente d'accordo

Android 12 è ormai arrivato su tantissimi dispositivi e comincia dunque a spuntare qualche problemino di incompatibilità delle app : in particolare, molti utenti hanno notato che non è possibile utilzzare l'app store di Amazon con l'ultima versione del sistema operativo.

Le prime segnalazioni sono arrivate già ad ottobre, in seguito al rilascio di Android 12 su dispositivi Pixel, ma nell'ultimo periodo sono aumentate sempre di più: non sarebbe possibile installare software proveniente da Amazon Appstore e, per alcuni, non sarebbe neppure possibile vedere l'intero catalogo delle app.

Amazon si è detta a conoscenza del problema e ha dunque annunciato di star lavorando ad un fix. Ad ogni modo, la causa di tutto ciò dovrebbe essere legata ai DRM utilizzati dall'app store, che non sono ben gestiti da Android 12.