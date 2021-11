L'app Sfondi di Google a quota 500 milioni di download: ci siete anche voi?

Da qualche anno ormai Google ha reso disponibile un'app dedicata esclusivamente agli sfondi per dispositivi Android, denominata appunto Sfondi e che offre molte interessanti alternative per personalizzare il proprio smartphone.

Nelle ultime ore è arrivato un importante traguardo per l'app Sfondi di Google. Questa ha infatti sfondato il muro dei 500 milioni di download sul Play Store. Si tratta di un traguardo importante in quanto l'app non arriva preinstallata su tutti i dispositivi Android.