L'app Samsung Notes si aggiorna: arriva un nuovo utile toggle

L'aggiornamento per l'app Samsung Notes introduce un nuovo toggle dedicato specificatamente all'app. Il nuovo toggle, una volta abilitato nella One UI di Samsung, permetterà di avviare rapidamente la creazione di una nota . Gli screenshot che trovate nella galleria in basso vi forniranno un esempio immediato del suo funzionamento.

Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per una delle sue app appositamente sviluppate per smartphone, la Samsung Notes utile a creare e gestire appunti .

La novità per Samsung Notes sarà disponibile per tutti coloro che aggiorneranno l'app su un dispositivo Samsung aggiornato almeno ad Android 12 con la One UI 4. L'update è in fase di distribuzione tramite il Galaxy Store.