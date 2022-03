L'app "Passa ad Android" potrebbe copiare le foto anche da iCloud

Google vuole da tempo rilasciare un'app per iOS , chiamata Passa ad Android (o qualcosa di simile) per consentire agli utenti iPhone di trasferire velocemente i propri dati su un nuovo smartphone Android . Pur non essendo ancora stata pubblicata, sono trapelati alcuni dettagli sull'app in questione.

Il link che vedete nella stringa porta ad una pagina del supporto Google che spiega come effettuare l'operazione manualmente: l'app Passa ad Android permetterà di svolgere il tutto in maniera automatica. La seconda funzione riguarda la possibilità di effettuare il trasferimento dei dati non solo tramite Wi-Fi, ma anche utilizzando un cavo Lightining - USB C.

Staremo dunque a vedere cosa ha in serbo Google per gli utenti iPhone che vogliono passare ad Android: per il momento, non abbiamo notizie circa il rilascio dell'app.