L'app Mi Fit si rifà i look: ecco le novità del nuovo aggiornamento

Come vedete dagli screenshot presenti nella galleria in basso, il nuovo tab mostrerà informazioni sullo stato della batteria del dispositivo connesso, e statistiche rapide sui passi, frequenza cardiaca, analisi del peso corporeo e non solo. C'è anche la possibilità di personalizzare la visualizzazione di queste opzioni.

Le informazioni relative alle attività di corsa, ciclismo e camminata sportiva sono state spostate nel tab Workout.

L'aggiornamento per l'app Mi Fit alla versione 5.6.0 è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. In alternativa, potete effettuarlo manualmente scaricando la versione più recente dal link qui in basso.