L'app Google Home riceve una novità per il telecomando Android TV

Google ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app Google Home, in versione Android, con la quale è stato introdotto una novità che riguarda da vicino coloro che usano Android TV e Google TV.

La novità introdotta da Google consiste in una nuova opzione per il telecomando integrato nell'app Google Home per Android TV / Google TV. Questa corrisponde alla possibilità di selezionare il D-Pad come modalità di gestione dell'interfaccia smart TV. Un'opzione in più rispetto al controllo tramite swipe, unica opzione disponibile prima di questo aggiornamento.