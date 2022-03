L'app Google Home aggiunge controlli unificati per la privacy

Ci sono delle interessanti novità sul fronte dell'interfaccia grafica per l'app Google Home, quella che BigG offre su Android e iOS per gestire tutti i dispositivi connessi in casa.

Le novità delle quali parliamo coinvolgono l'interfaccia grafica delle sezioni dedicate alla privacy all'interno dell'app Google Home, e completano gli sforzi di Google nei confronti della semplificazione all'accessibilità delle opzioni di privacy. Gli screenshot nella galleria in basso mostrano che la sezione Privacy è ora presente nella parte principale delle Impostazioni dell'app.