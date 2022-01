L'app Fotocamera per chi ama la personalizzazione è gratis sul Play Store

Arrivano un'importante occasione per gli utenti Android che amano personalizzare i propri scatti, usando opzioni manuali per fare foto con il proprio smartphone.

L'app Manual Camera, presente sul Play Store da diversi anni a 4,29€, è ora in offerta gratuita. L'app permette di personalizzare moltissimi parametri di scatto: esposizione, bilanciamento del bianco, ISO, salvare file in raw, timelapse, video in slow motion e tanto altro.