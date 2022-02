L'app Expert RAW sta per espandere la sua compatibilità

Da diverso tempo Samsung propone l'app Expert RAW in esclusiva per i possessori di alcuni dei suoi smartphone di punta, con lo scopo di offrire un controllo molto granulare ai parametri di scatto delle foto.

Attualmente infatti l'app è disponibile soltanto per i possessori di Galaxy S22 Ultra e Galaxy S21 Ultra. Ci aspettiamo che arriverà anche per altri top di gamma, oltre che per i pieghevoli Samsung. Vediamo invece improbabile che arrivi anche per i dispositivi della serie Galaxy A.