L'app di Google su Android diventa più scura

Dopo aver parlato delle modifiche sul versante PC, anche l'app Google per Android è stata aggiornata con un tema più scuro . Questa modifica, principalmente, si applica allo sfondo di Google Discover , dove invece del grigio chiaro è apparso un tema scuro molto più vicino al nero.

La novità, per ora, è pianamente implementata nella versione 13.8 nel canale di beta. Infine, non si sa se presto questo tema più "dark" verrà allargato ad altre sezioni oppure no.