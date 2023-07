Komoot è l'app che vi apre le porte all'escursionismo in bici, a piedi o di corsa

Abbiamo spesso parlato di come la tecnologia ci aiuta in tantissime attività quotidiane. Al giorno d'oggi gli smartphone sono i nostri compagni in diversi contesti, anche in quelli sportivi e che riguardano il tempo libero .

I numeri fanno la differenza

Komoot è un'app molto ben strutturata in termini di interfaccia grafica. Nonostante offra un gran numero di informazioni tutte le sezioni dell'app sono chiare e l'usabilità generale è buona.

Komoot è un'app dedicata a chi è appassionato di escursioni. E per escursioni intendiamo tutte le tipologie che potete immaginare. Si tratta quindi di escursioni in bici, a piedi e correndo. Un aspetto molto importante da sottolineare è che Komoot è perfetta anche per chi non è particolarmente appassionato o esperto, ovvero anche per chi è alle prime armi nel settore dell'escursionismo.

Al primo avvio infatti vi verrà chiesto di creare un account per utilizzare Komoot, e questo potrete farlo usando il profilo di Facebook oppure la semplice email. Dopo la prima inizializzazione Komoot vi chiederà quali sono i principali interessi per l'escursionismo, ovvero se interessa effettuare itinerari in bici gravel, moutain bike, correndo, a piedi e tanto altro. In questo modo l'app saprà automaticamente che tipologia di percorsi proporre.

Dopo aver indicato le proprie preferenze si potrà usare l'app quotidianamente. La sezione principale prevede tutti i suggerimenti di itinerari, questi vengono proposti in base alla residenza geografica indicata in fase di inizializzazione dell'app. Gli itinerari proposti sono molto dettagliati, sarà possibile consultare il percorso completo che è arricchito di immagini delle tappe principali con la descrizione dei punti di interesse.

Tutti gli itinerari proposti da Komoot coniugano l'aspetto sportivo, con indicazioni sulla distanza, il dislivello e le tappe consigliate, con l'aspetto che riguarda l'interesse culturale dei posti visitati.

E questo vale per tutti i tipi di percorso. Su Komoot troverete anche itinerari lunghi, i quali si sviluppano in diverse giornate.

Per ogni itinerario potrete salvare il percorso per trovarlo nei preferiti oppure avviarlo per partire subito con l'escursione. Altra funzionalità interessante di Komoot è la possibilità di creare itinerari personalizzati. Questi poi possono essere condivisi con la community.

E questo ci porta all'ultimo aspetto molto interessante di Komoot, ovvero al gran numero di utenti che utilizzano l'app in Italia e all'estero. Sarà possibile interagire con gli altri utenti per chiedere consigli, oppure per unirsi a escursioni di gruppo.