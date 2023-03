Just Draw It: l'anello mancante tra Google Maps e la perfezione

La tecnologia è un compagno di viaggio che sostanzialmente ci accompagna in ogni giornata, sia in ambito lavorativo che in quello privato. Gli smartphone ci rendono sempre connessi, sia per le relazioni con le altre persone e sia per le più disparate attività personali. L'attività fondamentale dello spostamento è tra quelle che più hanno beneficiato della tecnologia. Le app e i servizi di navigazione hanno rivoluzionato il nostro modo di spostarci. Oggi parliamo proprio di questo perché abbiamo provato l'app Just Draw It, quella che potremmo definire il complemento perfetto di una classica app di navigazione come Google Maps.

Un nuovo concetto di calcolo delle distanze

Just Draw It è un'app di navigazione terrestre molto particolare, il suo scopo principale è quello di calcolare la distanza da un punto all'altro su una mappa geografica. L'interfaccia di Just Draw It è molto piacevole ed essenziale, la struttura rende l'interazione con l'app abbastanza semplice e difficilmente ci si troverà disorientati nel suo utilizzo. Ma veniamo alla sua funzione principale: Just Draw It permette di tracciare un percorso sulla mappa con il proprio dito per poi calcolare la distanza. Il lato smart dell'app consiste nel fatto che è possibile tracciare in maniera anche approssimativa il percorso, ovvero senza seguire il percorso stradale, per avere l'esatta indicazione della distanza riferita al percorso percorribile più breve per completarlo. In sostanza, basta indicare il punto di partenza e quello di arrivo per ottenere la distanza che sarà necessario percorrere.

Come vedete dagli screenshot in galleria, una volta calcolata la distanza sarà possibile visualizzare una serie di informazioni utili in merito al percorso evidenziato: si visualizzerà il tempo necessario per completare il percorso, il collegamento per salvare il percorso tracciato e anche quello per condividerlo con altre persone. Inoltre, è possibile anche visualizzare il dislivello associato al percorso selezionato. La funzionalità che ci è piaciuta maggiormente consiste nella possibilità di salvare il percorso assegnandogli un nome specifico, in modo da averlo sincronizzato nel caso in cui si tratti di un percorso che viene svolto abitualmente. Inoltre, installato l'app collegata Routes sarà anche possibile avviare la navigazione per ogni percorso selezionato.

Gratuita, ma c'è anche l'abbonamento VIP