L'intelligenza artificiale sta arrivando anche in Gmail: ecco come funzionerà

A brevissimo non potremo più fare a meno dell'intelligenza artificiale (IA) neanche per scrivere un'email: dopo le novità di Microsoft in Microsoft 365 e Bing, anche Google infatti la scorsa settimana ha annunciato che sta per introdurre funzionalità di IA generativa in Gmail, ma come funzionerà realmente?

Ce lo svela 9to5Google, che ha decompilato la popolare app per Android, riuscendo ad abilitare alcune delle novità in arrivo. Scopriamole insieme, ricordandovi anche la nostra guida su come usare ChatGPT.