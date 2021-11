Il widget At a Glance di Google sta per ricevere un aggiornamento epocale

9to5Google ha infatti effettuato il teardown della versione più recente rilasciata per l'app Android System Intelligence , scovando importanti novità in fase di sviluppo proprio per il widget At a Glance. Google sta lavorando all'implementazione di molte più opzioni di accesso per il widget. Questo sarà in grado di mostrare molte più informazioni su diverse attività, andiamo a vedere quali:

Il widget At a Glance è sinonimo di Pixel, dato che è il widget sviluppato da Google e lanciato inizialmente sui suoi dispositivi sul mercato. Nelle ultime ore sono emersi interessanti dettagli su cosa aspettarci nell'immediato futuro per questo widget.

Dunque ci possiamo aspettare che il widget At a Glance di Google diventerà una sorta di coltellino svizzero, almeno per i dispositivi Pixel. Attualmente il wigdet propone una serie di informazioni relative al meteo, ai viaggi imminenti e agli appuntamenti in calendario.

Alcune delle novità in fase di sviluppo le abbiamo intraviste durante i video di presentazione dei Pixel 6, come potete intuire dagli screenshot in galleria. Al momento nessuna di esse è disponibile a livello pubblico, torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno novità sul rilascio ufficiale.