Il widget At a Glance dei Pixel si arricchisce: ecco le novità

Google ha appena introdotto un'interessante novità per i suoi Pixel, la quale arriva nello specifico per il widget At a Glance, il noto widget che offre la possibilità di rimanere aggiornati su vari aspetti delle notifiche.

Arrivano nuove opzioni per il widget, le quali corrispondono alla possibilità di visualizzare le informazioni sull'orario di riposo e sulle attività fisiche in corso. Come vedete dal primo screenshot presente in galleria, sarà possibile abilitare la visualizzazione di queste informazioni nelle impostazioni del widget tramite le voci "Fitness" e "Riposo".