Il widget At a Glance dei Pixel riceve un sacco di novità

Quello che è stato da sempre uno dei caratteri distintivi dei Pixel sta ricevendo le novità annunciate nell'ambito della presentazione di Android 12. Le immagini che trovate in galleria mostrano le novità per il widget At a Glance: ci sono nuove opzioni per visualizzare l'anteprima video della notifica dal campanello smart , come se si avesse un videocitofono smart integrato nel widget, nuove notifiche per timer , cronometro , orario di riposo di Digital Wellbeing , torcia e fitness.

Insieme all'aggiornamento di Android 12 Google ha introdotto un interessante numero di novità sui suoi Pixel , e alcune di queste riguardano nuove potenzialità per il widget At a Glance .

Insomma, l'aggiornamento conferma in toto le novità delle quali avevamo sentito parlare settimane fa. In pratica, il widget At a Glance diventa una sorta di coltellino svizzero, in modo da evitare la maggior parte delle apertura dell'app Google su smartphone.

Al momento non è chiaro come Google stia distribuendo la novità. Sicuramente si tratta di una distribuzione via server, alcuni l'hanno ricevuta sulla versione 13.0.6.29 beta dell'app Google. Fateci sapere se è arrivata anche dalle vostre parti.