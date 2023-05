Il telefono diventa il mouse del vostro computer: quest'app vi stupirà

Il mondo Android ci ha abituato alla disponibilità di un numero sempre crescente di app e servizi. Oltre a quelli ufficiali dei vari produttori, troviamo anche delle interessanti app di terze parti per attività particolari. E WiFi Mouse è proprio una di queste. Stiamo parlando di un'app che permette di trasformare il proprio telefono in un mouse per computer. L'abbiamo provata nel dettaglio e vi raccontiamo come è andata.

WiFi Mouse è quasi magia

WiFi Mouse è un'app relativamente semplice. Il suo scopo è permettervi di usare lo smartphone come mouse del computer. L'unico requisito richiesto è essere connessi alla stessa rete. Si tratta quindi di un'app da installare sul proprio telefono, compatibile con Android e iPhone, e di un server da installare sul proprio PC, compatibile con Windows, Mac, Linux. Una volta installata l'app sul telefono e il server sul computer non c'è molto altro da impostare. Sarà soltanto necessario connettere il telefono e il computer alla stessa rete internet. Come vedete dagli screenshot in galleria, il funzionamento è immediato. Basta aprire l'app sullo smartphone per visualizzare nella sezione principale il proprio computer, se questo risulta acceso e connesso alla stessa rete del telefono. Basta accedere al nome del proprio computer per prenderne il controllo tramite il telefono.

L'area bianca presente all'interno della sezione dedicata al proprio computer replica sostanzialmente il touchpad del PC. Attraverso la barra inferiore è poi possibile aprire i vari programmi installati sul PC, visualizzandone addirittura le icone, modificare l'orientamento dello schermo, accedere alle cartelle di accesso rapido sul PC e controllare il browser con i classici comandi rapidi. Il touchpad sull'app prevede le stesse gesture che vi aspettereste da uno schermo touch: un singolo tocco equivale a un clic del mouse, mentre il tocco prolungato corrisponde al tasto destro. Il funzionamento in generale è ineccepibile: ci si deve soltanto abituare al leggero ritardo che si ha tra tocco sul telefono e risposta sul computer. Questo si avverte soprattutto se si usa un mouse di gamma alta, per il quale il tempo di risposta è molto ridotto. Per il resto, non abbiamo trovato particolari criticità. L'app ha una serie di funzionalità e scorciatoie che risultano davvero utili nella gestione di un PC.

Quando usare WiFi Mouse