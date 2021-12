Il telecomando Google TV dell'app Google Home è sempre più completo

Non sono trascorse molte settimane da quando Google ha deciso di rendere ancora più utile la sua app Home per Android, implementando un telecomando per Google TV e Android TV. Nelle ultime ore ha distribuito un nuovo aggiornamento con altre novità in questo senso.

L'aggiornamento per l'app Google Home include delle novità proprio per il telecomando dedicato alla gestione e al controllo dei dispositivi Google TV o Android TV connessi al proprio account. Come vedete dagli screenshot presenti nella galleria in basso, la novità consiste in un nuovo selettore dei dispositivi disponibili per il controllo. Nell'elenco ci saranno ovviamente tutti i dispositivi Google TV o Android TV sui quali è stato effettuato l'accesso con il proprio account.