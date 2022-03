Il registratore di Google si aggiorna con la modalità landscape, ma a che serve?

Google da tempo propone l'app Recorder per i suoi Pixel, un potente servizio per la registrazione, trascrizione e traduzione delle note vocali. Nelle ultime ore l'app ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

L'aggiornamento per l'app Google Recorder include una curiosa novità: si tratta della modalità landscape, ovvero il supporto all'orientamento orizzontale del dispositivo. Potete avere un esempio di come apparirà l'interfaccia utente in landscape osservando gli screenshot in galleria.