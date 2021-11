Il primo set di moduli Good Lock è disponibile anche su One UI 4.0

A distanza di qualche mese dalla prima beta rilasciata, Samsung ha finalmente deciso di rendere disponibile per alcuni suoi utenti l' aggiornamento alla One UI 4.0 basata sul nuovo sistema operativo di Google, ovvero Android 12. I possessori di un Galaxy S21 che hanno intenzione di aggiornare immediatamente il proprio dispositivo, saranno contenti di sapere che i principali moduli di Good Lock sono già stati resi funzionanti sulla nuova versione software.

Questa operazione non era così scontata, dal momento che la maggior parte dei moduli di Good Lock devono essere aggiornati per garantire la compatibilità. Come notato dall'utente di Twitter @FrontTron, diversi moduli Good Lock ora supportano la One UI 4.0. Di seguito l'elenco completo dei nove moduli che funzionano correttamente:

LockStar

QuickStar

ClockFace

MultiStar

NavStar

Sound Assistant

Keys Cafe

Theme Park

Nice Catch

La lista è destinata a crescere nelle prossime settimane, quando Samsung deciderà di aggiornare anche gli altri moduli.