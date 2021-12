Il Play Store si arricchisce di nuovi filtri che facilitano la ricerca delle app

Google ha appena introdotto delle interessanti novità per il suo Play Store, in particolare per la versione dell'app dedicata ai dispositivi Android che si arricchisce di nuove opzioni di ricerca.

Gli screenshot che trovate nella galleria a fine articolo mostrano di cosa di tratta: sul Play Store sono stati implementati dei nuovi filtri di ricerca, i quali permettono di selezionare i risultati di ricerca in base alla compatibilità con i dispositivi connessi al proprio account. È possibile dunque visualizzare i risultati di ricerca corrispondenti alle app compatibili con il proprio smartphone, dispositivi Android TV e dispositivi Wear OS.