Il Play Store ora indica quale versione di Android serve per le app

Per funzionare, spesso le applicazioni necessitano di versioni specifiche di Android : fino ad oggi però, solo sulla versione web del Play Store era possibile vedere quale release del sistema operativo era necessaria per le singole app. Finalmente questa possibilità arriva anche sull'app mobile.

Con un aggiornamento lato server, Google ha infatti iniziato a mostrare questa utile informazione per le applicazioni sul suo store mobile: per vedere dunque quale versione di Android è necessaria, bisogna recarsi nella sezione "Info sull'app" e scorrere in basso alla schermata. Tra le tante informazioni (come la data di aggiornamento o il prezzo degli acquisti in-app), sarà mostrata proprio la versione di Android minima necessaria all'app per funzionare.

Come detto, questa novità arriva tramite un aggiornamento lato server del Play Store: nel giro di qualche giorno arriverà su tutti i dispositivi.