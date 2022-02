Il nuovo player di YouTube arriva su Android e iOS: l'avete ricevuto?

Google introduce delle novità grafiche per YouTube, in particolare per le app Android e iOS della sua popolare piattaforma di streaming multimediale.

Gli screenshot che trovate nella galleria in basso mostrano il nuovo player di YouTube su app per dispositivi mobili: la barra di riproduzione è stata ridisegnata, ora è più sottile, così come i pulsanti per le azioni rapide sono stati rinnovati dal punto di vista grafico. Il collegamento che prima era identificato dai tre puntini era è stato sostituito dal logo di YouTube.