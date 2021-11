Il miglior sfondo live per Android è ora disponibile per tutti

L'applicazione in questione arriva in concomitanza con l'aggiornamento 2.0 della controparte desktop di Wallpaper Engine: nonostante la versione Android sia completamente gratuita, sarà necessario comunque utilizzare la versione Windows (a pagamento) per modificare la maggior parte delle impostazioni o per importare i wallpaper già creati su PC.

Vi lasciamo dunque al download dell'app tramite Play Store, oppure vi ricordiamo che è possibile scaricare l'apk dal sito ufficiale dello sviluppatore (raggiungibile da qui).

Scarica da Play Store