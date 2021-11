Il Material You arriva anche su Google Maps, ma c'è ancora del lavoro da fare

Il Material You, lo stile grafico introdotto da Google con Android 12, sta pian piano arrivando su tutte le app di BigG: l'ultima ad essersi aggiornata con un design rinnovato è Maps, ma l'implementazione del Material You non è ancora completa.

L'app infatti mostra adesso un FAB, ovvero il pulsante flottante che serve per far partire la navigazione, rinnovato e in linea con il nuovo stile, essendo quadrato e non più circolare. Anche la barra inferiore è stata cambiata e i vari pulsanti mostrano ora un'ombra colorata a forma di "pillola".