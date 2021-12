Il launcher Android per gli smartwatch che non utilizzano Wear OS

Nonostante Google abbia creato Wear OS per offrire agli smartwatch un sistema operativo che ben si adattasse alle caratteristiche di questi dispositivi, esistono in commercio diversi orologi che utilizzano una versione "classica" di Android.

Proprio per questi dispositivi è stato creato L-Laucher, un launcher gratuito in sviluppo da oltre due anni (anche se l'ultima versione disponibile è la pre-alpha 0.0.3). L'interfaccia dell'app è simile a quella di Wear OS: abbiamo diverse pagine che permettono di vedere le notifiche, controllare il meteo, mostrare la watchface e vedere tutte le app installate. Il software è ancora in sviluppo e al momento la selezione del quadrante dell'orologio non è abilitata

L-Launcher funziona con smartwatch quadrati e rotondi, con chipset ARM/ARM64. Maggiori informazioni circa l'app e i link per il downlaod sono disponibili qui. Vi lasciamo ad un video che mostra l'interfaccia del launcher