Finalmente l'icona di WhatsApp si adatta ad Android 13

Si tratta dell'introduzione dell'icona di WhatsApp coerente con il tema di Android 13. Come vedete dall'immagine in basso, la nuova icona di WhatsApp è pronta per essere coerente con l'attivazione delle icone a tema di Android 13.

Al momento non tutte le app offrono un'icona compatibile con questo nuovo design sviluppato da Google. Gran parte delle app Google lo sono, ma tante altre ancora non offrono questa personalizzazione.

Chiaramente l'icona classica di WhatsApp rimane disponibile, questa nuova variante entrerà in azione nel caso in cui viene attivato il design delle icone a tema su Android 13.

La novità che abbiamo appena visto è inclusa nell'ultimo aggiornamento rilasciato per WhatsApp Beta su Android (corrispondente alla versione 2.22.18.16).