La curiosa storia di Google Duo non è finita

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere quanto ci può sorprendere Google con le sue singolari decisioni in termini di app e servizi per smartphone e dispositivi mobili. Una conferma di ciò l'abbiamo avuto con la recente scomparsa di Duo.

Canale Telegram Offerte

Poche settimane fa infatti abbiamo parlato della curiosa decisione da parte di Google di unificare Meet e Duo, due servizi molto simili che propongono la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate. Oltre al nuovo Meet abbiamo appreso dell'introduzione di Meet (original), il quale si differenzia dal Meet classico per l'icona che ha toni tendenti al verde e che propone le funzionalità proposte da Meet prima della fusione con Duo.

La storia sembrava già abbastanza curiosa per concludersi lì, ma incredibilmente Google aggiunge un nuovo capitolo. Nelle ultime ore infatti l'icona di Duo è tornata sull'app che era stata appena rinominata in Meet. E come se non bastasse, l'app Meet rimane disponibile insieme a Meet (original).

Ricapitoliamo: attualmente sono disponibili tre entità molto simili tra loro. Meet e Duo sono esattamente la stessa cosa, due icone per accedere alla stessa identica app. Meet (original) permette di accedere all'app che originariamente si chiamava Meet.