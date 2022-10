Una pioggia di icon pack, tanta matematica e il sudoku tra le offerte del Play Store!

Qualcuno deve aver pensato che i nostri smartphone hanno bisogno di una rinfrescata, perché oggi il Play Store (qui le migliori app per un nuovo telefono) ci accoglie con tante offerte dedicate alla personalizzazione: icon pack, widget... e ancora icon pack!

L'altro trend della giornata è l'allenamento della nostra mente, con app di matematica, un Sudoku e un ottimo gioco di scacchi. Ma tutto lavoro e niente svago rendono Jack un ragazzo noioso, no? Ecco quindi alcuni interessanti giochi come Dark Rage e Stormhill Mystery. Non perdiamo altro tempo e vediamo tutti gli sconti, di oggi e dei giorni scorsi ancora attivi.

Canale Telegram Offerte