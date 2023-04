L'icon pack più bello di Lawnchair arriva per tutti

Stiamo parlando di Lawnicons , un icon pack molto ricco e molto ricercato proprio per il suo stile curato e minimale. Potete avere un esempio delle icone osservando le immagini in galleria.

La novità appena annunciata dal creatore di Lawnchair consiste nel rilascio di un icon pack indipendente dal launcher, il quale include tutte le icone incluse in Lawnchair finora.

In totale ci sono più di 1.000 icone, in grado quindi di coprire praticamente tutte le app che potreste aver installato sul vostro smartphone. Le icone sono compatibili anche all'adattamento automatico in base al tema impostato a livello di sistema.

La notizia sostanziale è che questo icon pack è compatibile anche con altri launcher (qui trovate la guida per i migliori launcher Android).

Nello specifico, Lawnicons è compatibile attualmente con Niagara Launcher, Nova Launcher e Smart Launcher. Questo significa che tutti coloro a cui piacciono le icone di Lawnchair, ma non Lawnchair, potranno comunque approfittarne.

Il nuovo icon pack Lawnicons è disponibile al download gratuito tramite il link che trovate qui sotto. Inoltre, potrete trovare maggiori dettagli sullo sviluppo di nuove icone per i prossimi aggiornamenti alla pagina dedicata al progetto su GitHub.